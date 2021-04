PSG-Manchester City : les compositions officielles

La suite après cette publicité

2008, année du rachat de Manchester City par Abu Dhabi United Group, fonds d'investissement des Emirats Arabes Unis. 2011, année du rachat du Paris Saint-Germain par Qatar Sports Investments. 28 avril 2021 : ces deux équipes bâties pour gagner se retrouvent en demi-finale aller, au Parc des Princes, avec le même objectif de décrocher une première Ligue des champions.

N'ayant à déplorer que la seule absence de Juan Bernat, Mauricio Pochettino propose un onze de gala. Navas est dans le but, protégé par le solide duo Marquinhos-Kimpembe. Sur les flancs, on retrouvera Bakker à gauche et Florenzi à droite. Le duo Gueye-Paredes est présent dans l'entrejeu, avec Marco Verrati à une position légèrement plus avancée. Enfin, Neymar et Di Maria devront servir Kylian Mbappé.

En face, Pep Guardiola jouit aussi d'un effectif complet. Ederson est présent dans la cage, avec un quatuor Cancelo-Dias-Stones-Walker devant lui. Au milieu, Rodri sera la tour de contrôle derrière Gundogan et Kevin de Bruyne, remis de sa blessure. Devant, on retrouve le génie de Stockport Phil Foden, Bernardo Silva et Riyad Mahrez, dans un système sans véritable numéro 9 donc.

Les compositions officielles :

PSG : Navas - Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker - Gueye, Paredes - Di Maria, Verratti, Neymar - Mbappé

Manchester City : Ederson - Walker, Stones, Dias, Cancelo - de Bruyne, Rodri, Gundogan - Mahrez, B.Silva, Foden

