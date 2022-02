Liga : Karim Benzema délivre le Real Madrid du piège Rayo Vallecano

Après un très bon début de saison, le Rayo Vallecano connaissait une série négative avant la réception du Real Madrid ce samedi soir dans le cadre de la 26e journée de Liga. En effet, les Franjirrojos subissaient quatre défaites de rang toutes compétitions confondues. Du côté de la Casa Blanca, leader au classement, elle espérait creuser l'écart avec son dauphin, le Séville FC, à six points de retard avant ce match. Avec le trio habituel au milieu de terrain Modric-Casemiro-Kroos, Carlo Ancelotti avait à cœur d'enchaîner les succès, à un peu plus de deux semaines d'affronter le Paris SG en 8e de finale retour en Ligue des Champions.

Les Merengues débutaient de belle manière la première période de la rencontre, notamment grâce à un Asensio remuant (1e, 5e, 24e). Néanmoins, l'Espagnol était mis en échec par une arrière-garde madrilène solide. Plus présent en retrait pour soutenir son entrejeu, Benzema se procurait sa meilleure occasion sur une frappe déviée par Catena (38e). Dans la foulée, Casemiro croyait ouvrir le score après la demi-heure de jeu mais sa position de hors-jeu au départ de l'action rassurait les locaux (38e). Le Rayo proposait également de belles séquences offensives, avec les coups de casque de Guardiola (26e) et A. Garcia (34e).

Merci Courtois et Benzema

Au retour des vestiaires, les locaux montraient de bien meilleures intentions dans le jeu que son adversaire du soir, tout en laissant la possession du ballon aux hommes d'Ancelotti. Mario Suarez obligeait Courtois à se déployer d'un beau coup de tête, le Belge sauvant les siens. L'autre portier de la rencontre, Luca Zidane, était en confiance dans ce match, que ce soit sur des sauvetages (45e+1, 67e) et s'offrait même un crochet sur l'entrant Valverde dans sa propre surface (68e). Luka Modric trouvait même le poteau gauche de Luca d'un superbe enroulé, mais là aussi, un hors-jeu annihilait l'action du Croate (73e).

Il fallait attendre un éclair de génie du duo prolifique de la Maison Blanche : Benzema et Vinicius Jr. A la suite d'un bon travail du Français dans la surface, le Brésilien laissait passer le ballon entre ses pieds pour servir directement son numéro 9, qui n'avait plus qu'à pousser le ballon dans les filets vides (83e). Après un second acte haché (7 cartons jaunes), ce succès par la plus petite des marges (1-0) permet au Real Madrid de se rassurer après deux matches sans victoire en Liga (1 nul, 1 défaite) mais aussi d'accroître son avance sur Séville (2e), provisoirement à neuf points avant le derby face au Real Betis (3e). Le Rayo reste bloqué à la 12e place au classement.

