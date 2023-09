Ruslan Malinovskyi explique son départ précipité de l’OM

La suite après cette publicité

L’aventure de Ruslan Malinovskyi (30 ans) aura tourné court à l’OM. Arrivé cet hiver sur la Canebière, le milieu offensif aura disputé 23 matchs pour 2 buts et 1 passe décisive avant de repartir dès cet été. Il est retourné en Italie où il a été prêté au Genoa avec option d’achat jusqu’à la fin de la saison. Il a expliqué les raisons de son départ de Marseille, six mois seulement après son arrivée.

«J’ai joué six mois avec Tudor, qui comptait beaucoup sur moi. Je n’ai pas marqué beaucoup mais j’ai fait ce qui m’était demandé. Puis l’entraîneur a changé et de nouveaux joueurs sont arrivés. Marcelino a décidé de m’écarter et mon agent a travaillé pour que je parte», a sobrement lâché l’international ukrainien dans les colonnes de La Repubblica ce vendredi.