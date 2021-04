Bundesliga : le RB Leipzig chute à Cologne

Le FC Cologne a fait chuter le RB Leipzig ce mardi au RheinEnergieStadion, dans le cadre de la 30ème journée de Bundesliga, sur le score de 2-1. Jonas Hector, l'ex-international allemand, a inscrit un doublé en seconde période (46e, 60e) est le bourreau du jour des hommes de Julian Nagelsmann, qui avaient réduit la marque par l'intermédiaire de Amadou Haidara (59e).

Au classement, le RB Leipzig (2ème, 61 points) laisse la possibilité à Wolfsburg de revenir à 4 unités de sa place de dauphin du Bayern, qui peut lui s'envoler un peu plus en tête. De son côté, le FC Cologne (17ème, 26 points), qui n'avait plus gagné depuis le 6 février en Bundesliga, réalise une opération importante dans l'optique du maintien en revenant à hauteur du Hertha Berlin, barragiste avec deux matchs en moins, et à une longueur du premier non relégable, l'Arminia Bielefeld.

