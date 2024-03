L’Europe se moque de l’Équipe de France

C’est une défaite anecdotique certes, puisque ce duel entre la France et l’Allemagne n’était qu’un match amical, mais elle risque tout de même de laisser quelques traces. Pas forcément dans le groupe tricolore, mais plutôt auprès des observateurs et fans étrangers. Effectivement, les Bleus n’ont pas montré une très bonne image sur la pelouse du Groupama Stadium, à trois mois de l’Euro seulement. Ce qui ne passe pas inaperçu. Il faut dire que même si l’Allemagne reste une grande nation, tout le monde voyait la France l’emporter, et les Allemands sont les premiers surpris par ce succès.

« L’Allemagne bat la France, favorite du Championnat d’Europe. Avec ce niveau, la France aura du mal au Championnat d’Europe », peut-on par exemple lire dans le média allemand Kicker. Dans un long article sur le secteur offensif tricolore, le journal germanique en profite même pour tacler Mbappé : « il n’a rien réussi à faire contre les Allemands. Ses exagérations et ses tromperies n’ont rien apporté ». « À la surprise générale, notre équipe s’impose 2-0 à Lyon face à la France, finaliste de la Coupe du monde », y va de son côté Bild.

La France fait moins peur

« La France peut espérer que Griezmann soit apte pour l’Euro. Le capitaine Mbappé a besoin de son soutien s’ils veulent améliorer cette performance qui n’a rien fait pour justifier son statut de favori du tournoi », explique le Daily Mail en Angleterre. « L’Allemagne et Kroos conquièrent la France. L’équipe de Nagelsmann, avec un excellent Kroos au milieu, a remporté une victoire méritée face à une France endormie », peut on lire dans AS, en Espagne. « Wirtz s’amuse avec Mbappé », va jusqu’à titrer Mundo Deportivo.

« Deschamps doit s’inspirer de Nagelsmann et travailler sur l’animation de l’équipe, qui semblait plate. Surtout contre la fraîcheur et les idées des Allemands », lance pour sa part la Gazzetta dello Sport en Italie. « L’Allemagne de Nagelsmann a battu une France méconnaissable », écrit Sky Sport Italia. « Même en France, c’est 11 contre 11 et l’Allemagne gagne », explique le média portugais A Bola, en référence au fameux dicton « […] et à la fin c’est l’Allemagne qui gagne » de Gary Lineker. Vous l’aurez compris, l’image des Bleus s’est considérablement dégradée en Europe après cette défaite.