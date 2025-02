Le groupe de l’OM avec Amine Gouiri pour affronter l’OL

Soir d’Olympico, et soir de fête espèrent les supporters marseillais. Pour ce choc à haute altitude face au rival lyonnais (20H45), Roberto De Zerbi pourra compter sur sa nouvelle recrue, Amine Gouiri, qui retrouvera son club formateur au Vélodrome. L’autre recrue de l’hiver, Luiz Felipe Ramos, répond également à l’appel.

Pas de nouvelle grosse absence à notifier, si ce n’est celle de Geoffrey Kondogbia, toujours blessé. Celle d’Ismaël Koné, absent et annoncé sur le départ, n’est pas vraiment une surprise, ni celle de Bamo Méïté. On soulignera en revanche la nouvelle convocation du jeune Robinio Vaz, bluffant face à Strasbourg ces dernières semaines, et de nouveau appelé par l’entraîneur italien.

