William Saliba juge ses débuts à l'OM

Prêté par Arsenal lors du dernier mercato estival, William Saliba est de retour en Ligue 1 après des passages du côté de Saint-Étienne et de l'OGC Nice mais cette fois le défenseur central, âgé de 20 ans, a posé ses valises sur la Canebière. Titulaire à l'Olympique de Marseille, le natif de Bondy a disputé l'intégralité des rencontres cette saison, excepté contre Angers lors de la septième journée où Jorge Sampaoli l'a laissé au repos. Auteur de débuts convaincants sous le maillot olympien, à l'image de l'effectif marseillais, Saliba et l'OM marquent légèrement le pas avec deux défaites et un nul lors des trois dernières sorties en L1.

Interrogé en marge du match face à la Serbie prévu ce mardi à 18h30 (une rencontre à suivre en live commenté sur notre site) comptant pour les qualifications à l'Euro 2023, l'international Espoirs est ainsi revenu, pour L'Equipe, sur ses débuts dans la cité phocéenne : «on a fait un gros début de saison, même si les trois derniers matches n'ont pas été positifs avec deux défaites en L1. On va revenir pour essayer de gagner. J'ai été très bien accueilli par mes coéquipiers, les supporters. Pour moi, c'est un très bon choix, c'est le club qu'il fallait, avec une très bonne pression. À mon jeune âge, c'est bien de jouer dans un stade comme ça.»