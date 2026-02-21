Liverpool a déjà bouclé sa première recrue estivale !

Liverpool ne vit pas la saison escomptée. Après un été 2025 absolument fou sur le marché des transferts, le club s’attendait sûrement à une première partie de cuvée de meilleure qualité. Sous la houlette d’Arne Slot, les Reds ont dépensé énormément pour renforcer leur effectif, avec des arrivées de haut niveau comme Alexander Isak, Florian Wirtz ou encore Hugo Ekitiké qui ont marqué les esprits pour leurs recrutements onéreux. Au total, Liverpool a investi près de 500 millions d’euros lors du dernier mercato estival.

Pour autant, malgré ces signatures onéreuses, l’équipe est en deçà des attentes. En effet, alors que Wirtz monte en puissance, Isak a déçu avant de se blesser, Jeremie Frimpong souffle le chaud et le froid tandis que Milos Kerkez est un peu mieux ces dernières semaines. Seul Hugo Ekitiké répond présent et s’affirme comme l’un des meilleurs attaquants de Premier League. Malgré ces déceptions, le club de la Mersey souhaite toujours se renforcer et préparer l’avenir si des cadres venaient à partir. La saison est encore longue, et les discussions autour de l’avenir de certains cadres, comme Mohamed Salah, tout proche d’un départ cet hiver, ont déjà suscité de nombreuses spéculations.

Une pépite brésilienne à 30 millions d’euros

C’est dans ce contexte que Liverpool se retrouve désormais très proche de conclure un nouveau transfert important pour l’été prochain. Le club anglais suit depuis plusieurs mois Allan Andrade Elias, un jeune ailier brésilien de 21 ans qui évolue à Palmeiras. D’après les informations en provenance du Brésil, et relayées par Mundo Deportivo, les discussions entre les deux clubs ont bien avancé et Liverpool serait maintenant à un pas d’un accord autour de 30 millions d’euros pour s’attacher ses services.

L’idée est claire : si Mohamed Salah, décevant cette saison, venait à quitter le Merseyside cet été, Liverpool aurait déjà trouvé un remplaçant capable de prendre le relais sur l’aile droite. À l’instar du jeune Rayan qui performe à Bournemouth ou d’Estevao qui a montré de grandes choses à Chelsea, Liverpool veut recruter un ailier droit prometteur du Brésil et a donc trouvé chaussure à son pied avec Allan Elias. Ce qui correspond bien au profil recherché par les Reds. Pisté par Naples cet hiver, le jeune Brésilien avait décidé de rester au Brésil pour continuer de s’aguerrir. Son arrivée pourrait être officialisée à l’ouverture du mercato estival pour la saison 2026-27.