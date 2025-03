Liga : le Real Madrid vient à bout du Rayo Vallecano grâce au duo Vinicius-Mbappé

Le Real Madrid avait un gros coup à faire, ce dimanche. Alors que l’Atlético de Madrid s’est incliné plus tôt contre Getafe, les Merengues devaient se défaire de leur voisin madrilène du Rayo Vallecano pour voler la deuxième place aux Colchoneros et recoller provisoirement au FC Barcelone, qui n’a pas joué ce week-end en raison du décès de son médecin. Sans Courtois et Rudiger, forfaits, Carlo Ancelotti a opté pour Asencio-Alaba en défense centrale, avec Modric au milieu et le quatuor Bellingham-Rodrygo-Vinicius-Mbappé.

En domination totale dès les premières minutes, le Real Madrid s’est offert la première occasion franche avec un poteau trouvé par Vinicius, avant une reprise de Mbappé captée par Batalla (14e). Le duo Mbappé-Vini a d’ailleurs fait beaucoup de mal à la défense des Franjirrojos en première mi-temps avec une belle lancée en profondeur du Brésilien pour le Français, qui pouvait crocheter Lejeune, grâce à un contre favorable, avant d’ouvrir le score d’une enroulée (1-0, 30e).

Le Real Madrid n’a pas rassuré

Et quelques minutes plus tard, Vinicius lâchait un festival de dribbles dans la surface du Rayo avant de marquer au premier poteau (2-0, 34e). Mais la défense merengue n’était pas toujours sereine et offrait des possibilités aux joueurs de Vallecas, qui ont fini par réduire le score par une superbe frappe de Pedro Diaz, transversale rentrante (2-1, 45e+2). Le rythme a ensuite largement baissé en seconde période et les Merengues ne parvenaient pas à se mettre à l’abri, malgré deux occasions franches de Mbappé et Vinicius (54e et 76e), les deux seuls éléments dangereux de la soirée.

Pas serein durant la fin du match, le Real Madrid n’a pas rassuré et a tremblé jusqu’à la dernière minute. Mais la Casa Blanca a enregistré l’essentiel et prend la deuxième place du classement en dépassant d’un point l’Atlético de Madrid, qu’elle retrouvera en 8es de finale retour de la Ligue des Champions, mercredi. De son côté, le Rayo Vallecano descend au 7e rang et devra s’imposer contre la Real Sociedad pour revenir dans les places européennes.