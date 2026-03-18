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Ligue des Champions

Liverpool : le but exceptionnel de Mohamed Salah face à Galatasaray

Par Allan Brevi
1 min.
Mohamed Salah @Maxppp
Liverpool 4-0 Galatasaray

À Anfield ce mercredi soir, face à Galatasaray en huitième de finale retour de Ligue des Champions, Mohamed Salah a vécu une soirée en deux temps. D’abord en échec, avec un penalty manqué en première période, l’Égyptien a parfaitement réagi après la pause. D’une frappe splendide, il a participé à la fête, lui qui venait de délivrer une passe décisive à Hugo Ekitiké.

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LE PHÉNIX SALAH 💫

Après avoir manqué un penalty, Salah marque d'une frappe magnifique et Liverpool se balade en deuxième période sur CANAL+ 📺

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Porté par un public incandescent, Anfield a ensuite repris en chœur le célèbre « Mo Salah, Mo Salah ». Revigoré, l’ailier a même frôlé le doublé, trouvant la barre à la 67e minute. Une prestation marquante, symbole de sa capacité à rebondir dans les grands rendez-vous.

Pub. le - MAJ le
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