Ligue des Champions
Liverpool : le but exceptionnel de Mohamed Salah face à Galatasaray
1 min.
@Maxppp
À Anfield ce mercredi soir, face à Galatasaray en huitième de finale retour de Ligue des Champions, Mohamed Salah a vécu une soirée en deux temps. D’abord en échec, avec un penalty manqué en première période, l’Égyptien a parfaitement réagi après la pause. D’une frappe splendide, il a participé à la fête, lui qui venait de délivrer une passe décisive à Hugo Ekitiké.
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CANAL+ Foot @CanalplusFoot – 22:26
LE PHÉNIX SALAH 💫Voir sur X
Après avoir manqué un penalty, Salah marque d'une frappe magnifique et Liverpool se balade en deuxième période sur CANAL+ 📺
#LFCGAL | #UCL
Après avoir manqué un penalty, Salah marque d'une frappe magnifique et Liverpool se balade en deuxième période sur CANAL+ 📺
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Porté par un public incandescent, Anfield a ensuite repris en chœur le célèbre « Mo Salah, Mo Salah ». Revigoré, l’ailier a même frôlé le doublé, trouvant la barre à la 67e minute. Une prestation marquante, symbole de sa capacité à rebondir dans les grands rendez-vous.
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