Liverpool : le but exceptionnel de Mohamed Salah face à Galatasaray

À Anfield ce mercredi soir, face à Galatasaray en huitième de finale retour de Ligue des Champions, Mohamed Salah a vécu une soirée en deux temps. D’abord en échec, avec un penalty manqué en première période, l’Égyptien a parfaitement réagi après la pause. D’une frappe splendide, il a participé à la fête, lui qui venait de délivrer une passe décisive à Hugo Ekitiké.

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Porté par un public incandescent, Anfield a ensuite repris en chœur le célèbre « Mo Salah, Mo Salah ». Revigoré, l’ailier a même frôlé le doublé, trouvant la barre à la 67e minute. Une prestation marquante, symbole de sa capacité à rebondir dans les grands rendez-vous.