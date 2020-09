Ligue des Nations : les compositions officielles de Suède-France

L'Equipe de France est de retour dès ce soir, avec un duel face à la Suède à la Friends Arena de Solna (une rencontre à suivre en direct sur Foot Mercato à partir de 20h45). Un premier match de cette Ligue des Nations pour les troupes de Didier Deschamps, tombées dans le groupe 3 de la Ligue A, aux côtés du pays nordique mais aussi de la Croatie et du Portugal, deux nations qui s'affronteront ce soir. Le groupe du sélectionneur tricolore pour ce match avait d'ailleurs beaucoup fait parler, avec l'apparition de jeunes comme Dayot Upamecano ou Eduardo Camavinga, mais surtout le retour polémique d'Adrien Rabiot.

Le tacticien français choisit de miser sur un système avec trois défenseurs. Hugo Lloris est titulaire dans le but, protégé par un trio Upamecano-Varane-Kimpembe. Sur les flancs, on retrouve Léo Dubois et Lucas Digne, alors que N'Golo Kanté et Adrien Rabiot composent l'entrejeu. Antoine Griezmann est lui aligné en soutien du duo d'attaque Mbappé-Giroud. En face, l'équipe locale mise sur du classique. Un 4-4-2 dans lequel on retrouve Olsen dans les cages, avec un quatuor Lustig-Lindelof-Jansson-Bengtsson en défense. Ekdal et Olsson est le duo choisi au milieu, avec le capitaine Larsson et Forsberg sur les ailes. Devant, le vétéran Marcus Berg et Quaison tenteront d'inquiéter la charnière tricolore.

Les compositions d'équipes :

Suède : Olsen - Lustig, Lindelöf, Jansson, Bengtsson - Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg - Berg, Quaison

France : Lloris - Upamecano, Varane, Kimpembe - Dubois, Kanté, Rabiot, Digne - Griezmann - Mbappé, Giroud