Atalanta Bergame - Juventus : les compositions officielles

Place au choc de cette 25ème journée de Série A entre l'Atalanta Bergame et la Juventus. La Dea, cinquième, reçoit la Vieille Dame, quatrième et les deux équipes ne sont séparées que par deux points au classement. Si la course au titre, qui semble se dessiner entre les deux clubs de Milan et Naples, paraît un peu loin pour ces deux clubs, une victoire ce soir pourrait leur permettre d'entretenir la flamme d'un éventuel Scudetto. Les Bianconeri sont en forme en ce moment puisqu'ils n'ont pas perdu depuis le 27 novembre en championnat. C'était alors face à... l'Atalanta Bergame. De leur côté, les hommes de Gian Piero Gasperini tenteront de rebondir après un revers face au relégable Cagliari à la maison.

La suite après cette publicité

L'Atalanta va évoluer dans son traditionnel 3-4-3 avec notamment la paire De Roon, Freuler au milieu. En l'absence de Zapata, blessé, le trio offensif sera composé de Koopheiners, Boga et Muriel. Côté Massimiliano Allegri, Bernardeschi et Chiesa, blessés de longue date, sont toujours absents, tout comme Chiellini, qui manque également à l'appel. La recrue hivernale Dusan Vlahovic est de nouveau titulaire en attaque, aux côtés de Morata et Cuadrado.

Les compositions des deux équipes :

Atalanta Bergame : Sportiello – Toloi, Demiral, Djimsiti – Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta – Koopmeiners, Boga, Muriel

Juventus : Szczesny – Danilo, De Ligt, Bonucci, De Sciglio – McKennie, Locatelli, Rabiot – Dybala, Vlahovic, Morata