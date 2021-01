Tottenham dans la course pour récupérer Nikola Maksimovic ?

Devenu remplaçant avec l’éclosion de la charnière Manolas-Koulibaly à Naples, le défenseur serbe Nikola Maksimovic sera en fin de contrat cet été et pourrait bien quitter la Campanie libre. Selon les informations du Sun, l’ancien arrière du Torino intéresserait le Tottenham de José Mourinho. L’entraîneur portugais souhaiterait apporter un peu plus d’expérience à sa charnière, orpheline de Jan Vertonghen, qui a rejoint Benfica cet été.

Maksimovic sera l’un des bons coups à réaliser l’été prochain sur le marché des transferts. À 29 ans, il continue d’apporter dans la défense des Partenopei et Gattuso continue de lui faire confiance. Cette saison, il a disputé 14 rencontres toutes compétitions confondues et a été titularisé à tous les matches d’Europa League. D’après le Sun, la Lazio serait également dans le coup et pourrait attirer le défenseur napolitain, qui n'a toujours pas prolongé son bail.