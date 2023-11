Man City : Erling Haaland recadre un joueur des Young Boys de Berne

Erling Haaland est à cheval sur les traditions ! Dans le cadre de la 4e journée de la Ligue des champions, Manchester City recevait les Young Boys Berne. Alors que le club mancunien menait de deux buts d’écart grâce une réalisation de Phil Foden et du Norvégien, ce dernier a recadré un joueur adverse au moment de regagner les vestiaires à la mi-temps.

La suite après cette publicité

La raison ? Mohamed Camara s’est empressé de réclamer le maillot du buteur des Skyblues sur le trajet, contrairement aux us et coutumes qui ont tendance à montrer qu’un joueur réalise une telle demande au coup de sifflet final. Conséquence, le principal concerné n’a pas apprécié la demande du défenseur central guinéen et ne s’est pas privé pour lui faire remarquer. «Tu ne peux pas faire ça», a lancé l’ancien avant-centre du Borussia Dortmund, le tout accompagné d’un regard noir. Finalement, Erling Haaland est revenu sur sa décision à l’issue de la rencontre et Mohamed Camara a obtenu gain de cause.