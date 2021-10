La prédiction surréaliste de Joan Gaspart sur le Barça

Neuvième du classement de Liga et troisième de son groupe en Ligue des Champions, le FC Barcelone vit un début de saison catastrophique. Et si les Culés comptent sur le grand retour de Xavi pour retrouver le sourire, un certain Joan Gaspart est bien plus optimiste que les fans blaugranas.

Ancien président du Barça de 2000 à 2003, Gaspart est certain que les Culés vont redresser la barre. « Le Barça gagnera la Ligue des Champions, la Liga, parce qu’il reste beaucoup de journées de championnat, et la Coupe du Roi parce qu’elle n’a pas encore commencé. Même si je peux me tromper, sans optimisme on ne fait rien. J’ai vu des choses plus difficiles dans le football », a-t-il déclaré à El Confidencial.