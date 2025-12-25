Menu Rechercher
Josuha Guilavogui décroche son premier diplôme pour lancer sa reconversion d’entraîneur

Par Allan Brevi
Josuha Guilavogui avec Wolfsbourg @Maxppp

En l’absence de contrat depuis plusieurs mois après son départ de Leeds, Josuha Guilavogui a choisi de mettre ce temps à profit pour avancer sur sa reconversion. L’ancien milieu de terrain passé par Bordeaux et Saint-Étienne, et surtout par Wolfsburg, a annoncé sur ses réseaux sociaux ce mardi avoir validé le certificat UEFA en management du football, un premier diplôme indispensable pour envisager une carrière d’entraîneur.

À 35 ans, Guilavogui arrive au terme d’un cycle marqué par une activité sportive plus réduite. Lors de la saison 2024-2025, il avait disputé 18 matches avec Leeds, sa dernière expérience en club. Libre, l’ancien international français a déclaré à propos de son nouveau diplôme : « un premier pas vers un nouveau monde, que je découvre progressivement. L’obtention de ce premier diplôme UEFA me permet aujourd’hui de regarder l’avenir avec sérénité et ambition. Merci aux clubs et tous ceux qui m’ont soutenu dans ce nouveau projet. La suite s’écrit, pas à pas. »

