Celta Vigo-Real Madrid : les compositions officielles

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Celta Vigo ce samedi, pour le compte de la deuxième journée de Liga (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 22h). Des Merengue qui ont du mal le week-end dernier face à Almeria, mais qui se sont tout de même imposés (1-2). Les Galiciens quant à eux ont été rejoints dans les toutes dernières secondes contre l’Espanyol Barcelone (2-2).

Le Real Madrid enchaîne un deuxième déplacement consécutif et a eu une semaine agitée, avec le départ de Casemiro pour Manchester United. Kroos (grippe), Rodrygo (récupération musculaire) et Odriozola (gêne mollet gauche) sont également absents ce soir. Ne pouvant plus compter sur son milieu brésilien, Carlo Ancelotti a décidé de titulariser Tchouameni dans l'entrejeu, accompagné de Camavinga et Modric. Devant Courtois, Mendy, Militao, Alaba et Carvajal sont alignés. Le trio offensif est quant à lui composé de Valverde, Benzema et Vinicius Jr.

Les compositions officielles

Celta Vigo : à venir

Real Madrid : Courtois – Carvajal, Militao, Alaba, Mendy – Modric, Camavinga, Tchouameni – Valverde, Benzema, Vinicius Jr