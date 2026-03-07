Menu Rechercher
Nantes : Ahmed Kantari ne s’inquiète pas

Par Samuel Zemour
1 min.
Ahmed Kantari sur le banc du FC Nantes @Maxppp

Six jours après la défaite cruelle face à Lille, le FC Nantes s’est encore incliné contre Angers, cette fois sur sa pelouse de la Beaujoire (0-1), face à un public hostile, qui avait distribué des tracts hostiles à Waldemar Kita. Les Canaris encaissent un septième revers sur les neuf matches disputés en 2026 et pointent à la 17e place de la Ligue 1. Mais Ahmed Kantari veut retenir le positif de cette rencontre pour les neuf derniers matches à jouer.

« Il y a de la frustration forcément et de la déception. Mais c’est encore un long chemin où il va falloir être solide nerveusement et mentalement. On n’a pas été dépassé par cette équipe d’Angers. Aujourd’hui, c’est que la pièce n’a pas basculé du bon côté. On va travailler pendant 15 jours et revenir plus forts », a-t-il lâché au micro de Ligue 1+.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
