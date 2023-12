Manchester City en passe de tacler le Barça pour Claudio Echeverri

C’est la nouvelle sensation du football argentin. Du haut de ses 17 ans, Claudio Echeverri est sur toutes les lèvres en Amérique du Sud et désormais en Europe. Le jeune milieu offensif, qui évolue du côté de River Plate, a brillé lors du Mondial U17 en Indonésie. Il a surtout confirmé ce que beaucoup estimaient comme une évidence depuis quelque temps, il a tout pour réussir à marquer le football de son empreinte. Et forcément, comme souvent, les clubs européens se l’arrachent alors qu’il va avoir 18 ans le 2 janvier prochain. Son avenir s’écrit d’ailleurs désormais en Europe et il faut donc choisir le club adéquat pour poursuivre sa progression.

Comme tous les Argentins, en grand fan de Lionel Messi, Claudio Echeverri avait exprimé publiquement son souhait d’un jour porter la tunique du FC Barcelone. «En plus de River, j’aimerais jouer pour le Barça. Je suis un grand fan de Messi et je l’ai vu jouer à Barcelone, donc j’ai cette équipe en moi depuis que je suis très jeune», confiait-il à Olé. De quoi faire saliver le FC Barcelone qui est rapidement devenu le favori pour l’enrôler. Mais problème, les finances catalanes ne sont pas au mieux. Et sous contrat jusqu’en décembre 2024, il dispose d’une clause libératoire de 25 M€ (qui peut grimper à 30 M€ en fonction de la date du transfert). La presse espagnole révélait que l’idée du Barça était d’étaler le paiement sur de nombreuses années. Mais cela ne convient évidemment pas à River Plate.

River Plate n’est pas content

Dans ce sens, Manchester City, sur le joueur également, est rapidement devenu un candidat très sérieux. Surtout que les Cityzens entretiennent de très bonnes relations avec River Plate depuis le transfert de Julian Alvarez. Et ce dimanche matin, TyC Sports fait de grosses révélations dans ce dossier. L’agent du joueur s’est confié au média argentin pour dévoiler des informations croustillantes sur son avenir. «Claudio est tellement engagé envers le club et envers ses coéquipiers qu’il a expressément demandé que s’il y avait des négociations en cours, il veuille quand même rester un an à jouer dans le club qu’il aime tant. Les dirigeants analyseront la situation et prendront la meilleure décision pour tout le monde», a-t-il lancé. De quoi ravir son coach Demichelis qui avait déjà passé un message à sa pépite : «je pense qu’il ne devrait pas être pressé de partir. C’est clair que tout le monde rêve d’aller en Europe, mais cette institution est énorme.»

Cette idée plaît d’ailleurs beaucoup à Manchester City. En effet, toujours selon les indiscrétions de TyC Sports, le club anglais estime que le montant du transfert n’est pas dérangeant du tout et que l’idée de payer 30 millions pour le laisser un an de plus en Argentine est largement faisable.En revanche, ce scénario n’arrange pas River Plate qui avait un autre plan en tête. Les dirigeants du club n’ont pas apprécié les récentes déclarations du joueur qui contraint le club à s’en séparer rapidement. River Plate voulait surtout prolonger le contrat du joueur et augmenter drastiquement sa clause. Mais désormais, le club argentin est presque obligé de trouver un accord avec Manchester City alors que le Barça est loin derrière.