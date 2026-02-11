Manchester City - Fulham : les compositions officielles

Ce mercredi, c’est la 26e journée de la Premier League 2025/2026 avec un duel intéressant entre Manchester City et Fulham. À domicile, les Sky Blues s’articulent dans un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages derrière Matheus Nunes, Ruben Dias, Marc Guéhi et Rayan Aït-Nouri. Le milieu de terrain est assuré par Bernardo Silva et Nico O’Reilly avec Rdori en sentinelle. Devant, Erling Haaland est soutenu par Phil Foden et Antoine Semenyo. Rayan Cherki débute sur le banc.

De leur côté, les Cottagers s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Bernd Leno qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Kenny Tete, Joachim Andersen, Calvin Bassey et Ryan Sessegnon. Alex Iwobi et Sander Berge composent l’entrejeu avec Emile Smith Rowe un cran plus haut. En pointe, Raul Jiménez est épaulé par Harry Wilson et Samuel Chukwueze.

Les compositions

Manchester City : Donnarumma - Nunes, Dias, Guéhi, Aït-Nouri - Silva, Rodri, O’Reilly - Semenyo, Haaland, Foden

Fulham : Leno - Tete, Andersen, Bassey, Sessegnon - Iwobi, Berge - Wilson, Smith Rowe, Chukwueze - Jiménez