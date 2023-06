Les excuses larmoyantes de Neymar à sa petite amie

La suite après cette publicité

Neymar refait parler de lui. Mais une fois encore, ce n’est pas à cause de ses prouesses sur les terrains. Sur les réseaux sociaux, la vedette brésilienne a publié un message pour s’excuser d’avoir trompé sa copine Bruna Biancardi, qui est actuellement enceinte du joueur du PSG.

« J’ai fait une erreur. J’ai fait une erreur avec toi, explique Neymar. J’ose dire que je fais des erreurs tous les jours, sur et en dehors du terrain. Mais je résous mes erreurs dans ma vie personnelle à la maison, dans mon intimité avec ma famille et mes amis… Tout cela a affecté l’une des personnes les plus spéciales de ma vie. La femme que je rêvais de suivre à mes côtés, la mère de mon enfant. Cela a atteint sa famille, qui est maintenant ma famille. Cela a atteint son intimité dans un moment si particulier qu’est la maternité, poursuit le joueur. Bruna, je me suis déjà excusé pour mes erreurs, pour l’exposition inutile, mais je me sens obligé de le réaffirmer publiquement. Si une affaire privée est devenue publique, les excuses doivent être rendues publiques. Je ne peux pas m’imaginer sans toi, dit-il. Je ne sais pas si cela va marcher entre nous, mais AUJOURD’HUI tu peux avoir la certitude que je veux essayer. Notre objectif prévaudra, notre amour pour notre bébé l’emportera, notre amour l’un pour l’autre nous renforcera », a lancé le Brésilien. Le message est passé…

