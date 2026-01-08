Liverpool : gros coup dur pour Conor Bradley

Alors que le choc entre Arsenal et Liverpool a été l’objet d’un sacré bras de fer entre les deux équipes (0-0), Conor Bradley a brillé. Le latéral Nord-Irlandais a été solide dans son couloir et a même failli marquer en première période en frappant sur la barre transversale (27e). Cependant, sa fin de match a été plus compliquée.

Voulant dégager en touche un ballon devant Gabriel Martinelli, Conor Bradley s’est fait mal au genou et il est resté au sol. Sorti sur civière, le joueur formé chez les Reds risque d’être forfait pour un long moment …