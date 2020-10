Inter Milan : le coup de blues de Lautaro Martinez

Trois buts lors des trois premières journées. Lautaro Martinez semblait parti sur les chapeaux de roue cette saison, reformant son excellent duo avec Romelu Lukaku à la pointe de l'attaque de l'Inter Milan. Les deux hommes s'étaient partagé les honneurs la saison passée. Au Belge le statut de meilleur buteur, à l'Argentin celui d'élément le plus courtisé sur le marché des transferts. Mais Lautaro a vu le FC Barcelone s'enfoncer dans la crise économique et son espoir de rejoindre son compatriote Lionel Messi a fondu jour après jour.

La suite après cette publicité

Resté à quai, Lautaro Martinez a été efficace en tout début de saison, mais est moins performant depuis quelques rencontres. Samedi face au Genoa, le joueur de 23 ans n'a pas réussi grand-chose, a récolté un carton jaune, s'est disputé avec certains coéquipiers et a été remplacé à la 92e minute, tapant le banc de touche de rage. Un comportement assez rare de la part du bulldozer argentin, généralement paisible.

Un énervement rare pour Lautaro

Cela traduit-il un problème plus large qu'une frustration passagère ? Non selon La Gazzetta dello Sport, qui assure que Lautaro était surtout agacé après lui-même pour sa piètre performance. Hier, il aurait même présenté ses excuses à ses coéquipiers pour son énervement à leur encontre sur le terrain. Lautaro traverse une période de moins bien et voit Lukaku prendre toute la lumière. Le Belge ne faiblit pas et enchaîne les buts (7 toutes compétitions confondues), pendant que l'Argentin est jugé sévèrement par certains supporters qui l'accusent de ne pas avoir digéré son départ avorté vers le FC Barcelone.

En l'absence probable d'Alexis Sanchez, toujours touché à l'adducteur droit, Lautaro peut se projeter dans la peau d'un titulaire pour affronter le Shakhtar Donetsk en Ligue des Champions mardi. Un adversaire qui lui avait réussi à la saison passée en demi-finale de Ligue Europa puisqu'il avait inscrit un doublé. Il faudra retrouver d'abord de la pugnacité et de l'efficacité pour ensuite retrouver le sourire.