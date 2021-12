OM : le premier bilan de Jorge Sampaoli

La suite après cette publicité

Lorsque Jorge Sampaoli est arrivé à l'Olympique de Marseille, le club était au fond du gouffre et les cyprès brûlaient. Au bout de quelques mois, il est parvenu à faire de l'OM un club européen (Ligue Europa). Après un début de saison tout feu tout flamme, il est devenu plus calculateur.

Résultat des courses ? Les Phocéens seront peut-être dauphin du Paris Saint-Germain pour les fêtes de fin d'année. Pour cela, il faudra l'emporter ce mercredi contre Reims lors de la dernière journée de la phase aller. Mieux encore, les Marseillais comptent un match en moins (au Groupama Stadium, contre l'OL).

Il devrait bientôt parler français

En conférence de presse d'avant-match, ce vendredi, l'Argentin a fait un premier bilan de son mandat : « pour nous, le bilan est surtout et toujours fait sur l'évolution de l'équipe dans un championnat difficile avec un tournoi européen très intense pour nous. Même si on ne s'est pas qualifié. On a vu un apprentissage, c'est positif. Le groupe est jeune et inculque notre idée, c'est positif pour nous. Au-delà des résultats, parfois qui ont été injuste, défaite ou victoire, le plus important c'est de développer cette idée collectivement et la consolider dans le temps, on y arrive et c'est important. C'est un groupe jeune et neuf. Depuis qu'on est en France, on apprend beaucoup et on essaye de consolider cette idée qu'on essaye de mettre en place ».

Mais il ne s'est pas arrêté en si bon chemin. Maintenant, El Pelado comprend les questions en Français et bientôt, il pourra même répondre dans la langue de Molière ! « C'est mon souhait, je travaille une heure par jour pour pouvoir parler la langue de ce pays, je ne pensais pas que j'allais être aussi motivé que cela. J'espère pouvoir le faire avec vous dans peu de temps. Je comprends de mieux en mieux et j'espère pouvoir débattre de football avec vous bientôt », a-t-il souri. En voilà, une bonne nouvelle !