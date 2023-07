Chelsea : Hudson-Odoi dans le viseur de la Lazio

Chelsea cherche une porte de sortie à Callum Hudson-Odoi. Prêté la saison dernière au Bayer Leverkusen où il est apparu à 21 reprises pour un seul but, l’ailier anglais est de retour à Londres. Alors qu’il lui reste encore un an de contrat avec les Blues, ces derniers cherchent à dégraisser après avoir dépensé sans compter lors du dernier mercato et sont donc ouverts à un départ du joueur de 22 ans.

Selon Sky Italia, la Lazio s’est penchée sur le profil de Callum Hudson-Odoi. En effet, les Biancocelesti sondent le marché des transferts à la recherche d’un ailier. Après avoir pris la température pour Domenico Berardi (Sassuolo) et Riccardo Orsolini (Bologne), l’écurie italienne semble avoir fait de l’Anglais sa priorité. Des discussions entre les deux parties ont d’ores et déjà été amorcées. Enthousiaste à l’idée de s’offrir un challenge en Italie pour obtenir du temps de jeu, Hudson-Odoi pourrait rejoindre la Lazio sous la forme d’un prêt avec option d’achat fixée entre 12 et 15M€.

