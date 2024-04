LdC : le Real Madrid perd deux joueurs sur blessure

Malmené par Manchester City lors du match retour, le Real Madrid s’est finalement qualifié à l’issue de la séance de tirs au but. Les Merengue rejoignent le dernier carré de la Ligue des Champions après avoir éliminé les champions en titre. Une qualification acquise notamment par une défense de fer et un excellent Andriy Lunin. Malgré la qualification à Manchester, les Madrilènes repartent d’Angleterre avec deux blessés. Les efforts répétés tout au long de la partie ont eu raison de deux titulaires.

Vinicius Júnior déjà s’est blessé à son adducteur après un appel et un duel avec Kyle Walker. Le Brésilien a dû être sorti par Carlo Ancelotti, et le staff médical a appliqué de la glace sur la zone touchée. Dani Carvajal a également dû céder sa place. Le défenseur droit espagnol, après une débauche d’énergie impressionnante, était atteint de crampes et a eu du mal à sortir malgré l’aide des médecins. Les deux joueurs font partie des incertitudes pour le Clásico ce dimanche face au FC Barcelone.