L’OL ferme la porte pour Ruben Kluivert

Malgré l’intérêt concret de Crystal Palace pour Ruben Kluivert. L’Olympique Lyonnais a choisi de fermer la porte à un départ de son défenseur néerlandais lors de ce mercato hivernal. Des discussions ont bien existé entre les deux clubs, mais la direction lyonnaise n’entend pas se séparer d’un joueur désormais jugé important dans la rotation défensive. Selon une source interne au club, Lyon refuse de vendre dans la panique.

En montée en puissance ces dernières semaines, profitant notamment des absences liées à la CAN, Kluivert a convaincu le staff par sa régularité et son impact. À l’heure où l’OL cherche de la stabilité et travaille en parallèle sur d’autres dossiers défensifs, le club préfère conserver le joueur de 24 ans, estimant qu’un départ en janvier ne serait ni opportun sportivement ni stratégique.