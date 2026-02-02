Menu Rechercher
Crystal Palace discute avec l’OL pour Ruben Kluivert

Arrivé l’été dernier en provenance de Casa Pia, Ruben Kluivert pourrait déjà quitter l’Olympique Lyonnais lors de ce mercato hivernal. Selon nos dernières informations, Crystal Palace s’intéresse au défenseur néerlandais.

Ruben Kluivert, sous le maillot de l'OL @Maxppp

Et si Ruben Kluivert quittait déjà l’Olympique Lyonnais ? Peu convaincant à ses débuts, le défenseur de 24 ans semble monter en puissance au cours des dernières semaines. Davantage utilisé lors de la CAN - conséquence directe de l’absence de Moussa Niakhaté - le droitier d’1m87 enchaîne désormais les performances cohérentes.

Fort de 18 apparitions toutes compétitions confondues (2 buts, 2 passes décisives), l’ancien joueur du FC Utrecht pourrait pourtant rapidement voguer vers de nouveaux horizons. Alors que l’OL négocie actuellement l’arrivée du jeune défenseur parisien, Noham Kamara, la direction rhodanienne discute également d’un possible départ du numéro 21 lyonnais.

Négociations en cours

En effet, selon nos dernières informations, des négociations sont actuellement en cours entre les Gones et Crystal Palace, bien décidé à l’idée de s’offrir Kluivert. 15es de Premier League, les Eagles aimeraient renforcer leur défense lors de cette fenêtre hivernale et verraient d’un bon oeil l’arrivée du Néerlandais.

Disposant d’une valeur marchande de 2,5 millions d’euros et actuellement lié à l’OL jusqu’en juin 2030, Kluivert pourrait donc rapporter quelques liquidités aux Lyonnais. Pour cela, les différentes parties devront trouver un terrain d’entente. Pour rappel, le mercato fermera ses portes à 20 heures. Le temps presse…

