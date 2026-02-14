Strasbourg : la réaction de Panichelli après son but qui arrache le nul face à l’OM

Il n’aura pas tremblé, ou presque. Titulaire ce samedi face à l’OM, Joaquín Panichelli a réussi à arracher le match nul en transformant son penalty à la dernière seconde de jeu face à Rulli (2-2). Un but qui est venu confirmer la remontada de son équipe qui était menée 2-0. Après la rencontre, le buteur argentin s’est confié au micro de beIN Sports.

La suite après cette publicité

«Le nul a un goût de victoire ? Oui dans un stade difficile face à un adversaire difficile. On va devoir corriger des choses car on ne peut pas concéder des buts aussi faciles mais on est content d’avoir remonté le 2-0. Ce n’était pas facile et on va rester là-dessus. On parle des onze titulaires mais ceux qui changent le résultat ce sont les remplaçants en changeant le rythme du match comme l’entrée de Nanasi etc. Chacun a son rôle à jouer sur le terrain, dans le vestiaire. On travaille beaucoup avec le staff, on est une famille. On peut faire mieux ou moins bien mais on reste unis.

»