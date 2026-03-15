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Juventus Turin : l’appel du pied de Conceicao à Bernardo Silva

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Francisco Conceicao @Maxppp

Depuis quelques années, la Juventus Turin a perdu de son lustre d’antan. Bien moins effrayante qu’avant, la Vieille Dame vient notamment de se faire éliminer en barrages de Ligue des Champions face à Galatasaray. Un déclassement qui se conjugue également sur le sol national. Autrefois injouable, le club piémontais pointe actuellement à la sixième place au classement. Afin de se relancer, la Juve devra réaliser de gros mercatos dans les prochaines années.

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Ces dernières semaines, un nom revient avec insistance : Bernardo Silva. En fin de contrat avec City à la fin de la saison, le milieu portugais ne va pas prolonger avec le club mancunien. Dès lors, une arrivée à Turin est possible et Francisco Conceicao fait les yeux doux à son compatriote comme il l’a révélé à Sky Italia : «je le connais bien, il est très fort, mais je n’en ai pas parlé avec lui. S’il me demandait quelque chose, je lui dirais que la Juve est un grand club.»

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