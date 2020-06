Manchester United : la métamorphose tant attendue d'Anthony Martial

La suite après cette publicité

Ce mercredi soir, sur sa pelouse d'Old Trafford, le Manchester United d'Ole Gunnar Solskjaer a livré un véritable récital. Paul Pogba et Bruno Fernandes étaient enfin associés au milieu de terrain et on a vu leur patte sur le jeu des Red Devils. Devant, Mason Greenwood, Marcus Rashford et Anthony Martial étaient aussi titularisés. La vitesse des trois ainsi que leur complémentarité a sauté aux yeux. Ce n'est donc pas étonnant d'avoir vu un MU aussi tranchant offensivement.

Mais ce qui a surtout sauté aux yeux, c'est la performance du Français Anthony Martial. Les habits de numéro neuf semblent lui aller comme un gant puisqu'il s'est offert un triplé. Les trois réalisations sont celles d'une véritable pointe. Sur les deux premiers buts, il reprend un centre à ras de terre en provenance de la droite tandis que sur le troisième, tout en mouvement, il s'amuse avec Marcus Rashford avant de piquer son ballon, avec sang froid, au-dessus du portier adverse.

Il réussi sa meilleure saison à MU

Il aurait aussi pu être crédité d'une passe décisive si Rashford, après un appel en arc de cercle pour ne pas être hors jeu du Frenchy (24 ans et sous contrat jusqu'en 2024), n'avait pas mangé la feuille de match. Son entraîneur était absolument ravi d'ailleurs : « je suis vraiment content pour lui, les deux premiers, il était prêt et dans la surface. Nous avons beaucoup travaillé avec Anthony sur ce mouvement et nous avons été patients parce que c'est un joueur qui a la qualité de sortir de la surface et de toucher la balle ».

Mais le Norvégien ne s'est pas arrêté en si bon chemin pour le premier joueur qui a inscrit un coup du chapeau en sept ans chez les Red Devils. « Mais c'est dans la surface que vous marquez des but et le dernier était une une combinaison vraiment très jolie avec une excellent finition. Nous travaillons avec les garçons sur la finition tout le temps. On aurait dû marquer plus de buts aujourd'hui (hier, ndlr), donc nous ne voulons pas rater des occasions quand nous pouvions marquer et Anthony a été très efficace », a-t-il poursuivi. Le Français réussi d'ailleurs sa meilleure saison outre-Manche avec 21 buts (14 en Premier League) en 42 matches, dont 37 titularisations toutes compétitions confondues. En route pour l'Euro ?