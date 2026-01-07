Menu Rechercher
Algérie : Amoura sort du silence après son chambrage contre un célèbre fan congolais

Mohammed Amoura, buteur avec l'Algérie @Maxppp
Algérie 1-0 Rép. Dém. Congo

Impossible de le louper si vous avez suivi les matchs de la République Démocratique du Congo lors de cette CAN. Depuis le début de la compétition, Michel Kuka Mboladinga fait parler de lui pour sa façon de vivre les matchs de son pays, à savoir en restant immobile pendant 90 minutes, voire plus si prolongation. Ce fan congolais avait révélé au micro de Brut que sa posture était un hommage à Patrice Lumumba, ancien Premier ministre congolais considéré comme l’une des figures de l’indépendance du Congo belge en 1960. Michel Kuka Mboladinga a ainsi décidé d’imiter sa statue commémorative, ce qu’ignorait visiblement Mohamed Amoura.

La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️
🚨🚨🚨 Mohamed Amoura ÉTEINT toute polémique sur Instagram !

« J’ai simplement voulu chambrer, dans un esprit bon enfant, sans aucune mauvaise intention. Je respecte le Congo et son équipe. Je leur souhaite le meilleur et j’espère qu’ils se qualifient pour la CDM. »
Hier, l’attaquant algérien a déclenché une levée de boucliers sur les réseaux sociaux pour avoir chambré le fan congolais. Il a pris la parole pour éteindre le feu aujourd’hui : «je tiens à préciser une chose : à ce moment-là, je n’étais pas au courant de ce que représentait la personne ou le symbole présent dans la tribune. J’ai simplement voulu chambrer, dans un esprit bon enfant, sans aucune mauvaise intention ni volonté de provoquer qui que ce soit. Je respecte le Congo et son équipe. Franchement, je leur souhaite le meilleur et j’espère qu’ils se qualifieront pour la Coupe du monde. Si mon attitude a pu être mal comprise, je le regrette sincèrement, car ce n’était absolument pas mon intention», a écrit l’attaquant de Wolfsburg sur son compte Instagram.

