Mercato : ça s’agite dans tous les sens au Paris FC !

Même sans avoir encore dépensé le moindre euro cet hiver, le Paris FC s’affirme comme l’un des grands animateurs du mercato en France. Car après avoir attiré 8 joueurs cet été pour un peu plus de 50 millions d’euros (Moses Simon, Nhoa Sangui, Otavio, Willem Geubbels, Kevin Trapp, Pierre Lees-Melou, Hamari Traoré, Jonathan Ikoné), on ne peut pas encore dire que le club croule sous les réussites.

Deux renforts sont ainsi arrivés en janvier, à savoir l’expérimenté Marshall Munetsi en provenance de Wolverhampton sous la forme d’un prêt, et le champion d’Europe U19 italien Luca Koleosho, également en prêt depuis Burnley. Ces deux arrivées ne seront pas de trop dans cette quête au maintien, alors que le Paris FC campe à une dangereuse 13e place en championnat, à 5 points de la zone rouge.

Un défenseur devrait débarquer assez vite

Si la piste Edin Dzeko s’est refermée depuis sa signature à Schalke 04, celle menant à Neal Maupay est toujours d’actualité comme nous vous le révélions ces derniers jours. Le PFC souhaite attirer un numéro 9 de qualité pour la deuxième partie de saison, ce qui se révèle pour le moment tâche compliquée. Le promu multiplie les pistes : Mathys Tel, Sidiki Chérif, Martin Terrier, Ludovic Ajorque ont ainsi tous été cités ces dernières semaines, tout comme Wilson Isidor, pour qui Sunderland n’aurait toutefois pas reçu d’offre selon Le Parisien.

Au milieu de terrain, nous vous révélions que le PFC avait étudié les pistes Patrick Zabi et Kristjan Asllani, tandis qu’en défense, ça s’accélère suite à la blessure de Samir Chergui, absent pour au moins un mois. Le Parisien faisait état d’un intérêt pour Mujaid Sadick, défenseur central de Genk, tandis que deux nouveaux noms ont fait surface ces dernières heures : celui de Diego Coppola, international italien de 22 ans en manque de temps de jeu depuis sa signature à Brighton l’été dernier, et Giulian Biancone, pour qui le PFC a déjà pris contact avec l’Olympiakos. Le Français de 25 ans ne joue plus beaucoup en Grèce, mais il faudra convaincre son club de le lâcher, ce qui s’annonce périlleux d’après L’Équipe. Il y aurait quand même plus de chances de voir débarquer un défenseur en premier, plutôt qu’un attaquant.