Lors de leur passage dans l’émission espagnole « El Hormiguero », Pedri et Ferran Torres ont offert un rare aperçu de la vie quotidienne et de la discipline imposée par Hansi Flick au FC Barcelone. Profitant d’un jour de repos, les deux internationaux ont évoqué leur complicité dans le vestiaire, le retour en forme de Pedri après sa blessure aux ischio-jambiers et l’attention portée à la santé et à la performance des coéquipiers. Ils ont également détaillé les fameuses amendes pour retard imposées par Flick, allant jusqu’à 40 000 € pour un retard de 10 minutes le jour du match.

Mais le moment qui a particulièrement retenu l’attention concerne le capitaine de l’équipe de France : si Pedri et Ferran Torres devaient recruter un joueur du Real Madrid, leur choix se porterait sur Kylian Mbappé. Une révélation forte qui reflète non seulement leur admiration pour l’attaquant français, mais aussi la vision qu’ils se font du renforcement de l’effectif. Si l’attaquant actuel, Robert Lewandowski, est bel et bien sur le départ, Kylian Mbappé ne devrait jamais rejoindre l’ennemi juré de la Maison Blanche. Cependant, l’Argentin de l’Atlético de Madrid, Julián Álvarez, pourrait bien se diriger vers la Catalogne l’été prochain.