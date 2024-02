Le PSG aurait confirmé le départ de Kylian Mbappé !

L’histoire d’amour entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain va prendre fin. Alors que nous vous révélions en exclusivité que la star parisienne avait décidé de rejoindre le Real Madrid à la fin de la saison, le Bondynois a par ailleurs informé sa direction qu’il allait quitter le club de la capitale après sept ans passés dans la Ville Lumière. Selon les dernières informations du média El Partidazo de COPE, le club parisien aurait également confirmé cette issue.

Dans un communiqué non officiel, le champion de France en titre a ainsi annoncé le départ de sa star : «le club confirme que Kylian a communiqué sa décision de quitter le PSG à la fin de la saison 2024. Les conditions de la sortie n’ont pas encore été entièrement convenues». Le média ajoute que selon cette communication non officielle, le PSG a annoncé qu’il communiquera avec le joueur lorsque tout sera définitif dans les mois à venir et que les termes du départ n’ont pas encore été entièrement convenus car Kylian doit encore remplir ses engagements avec le club.