PSG : Mauricio Pochettino botte en touche pour Donnarumma et Navas

La suite après cette publicité

Pour la première fois de la saison, Gianluigi Donnarumma faisait partie du groupe parisien. Appelé à faire le déplacement à Brest, le champion d'Europe italien n'a pas joué une minute. Il a surtout profité du forfait de Sergio Rico pour être convoqué plus tôt que prévu. Interrogé sur la suite à donner à la saison en L1 du Transalpin, Mauricio Pochettino n'a pas voulu en dire plus sur la concurrence qu'il aura à gérer entre Gigio et Keylor Navas.