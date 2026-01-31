L’AJ Auxerre veut réaliser un gros coup à Chelsea

Rien ne va plus ou presque pour l’AJ Auxerre. Englué dans la zone rouge, le club bourguignon pointe à la 17e place de Ligue 1 avec seulement 12 points au compteur. Après une première partie de saison laborieuse, marquée par une série de défaites et une attaque en panne d’efficacité, l’AJA affiche l’un des bilans les plus inquiétants du championnat. À l’approche de la dernière ligne droite du mercato hivernal, la formation icaunaise sait que son avenir dans l’élite pourrait largement se jouer dans les prochains jours.

Jusqu’ici, Auxerre n’a pas révolutionné son effectif durant ce mercato d’hiver. Le club a surtout cherché à ajuster son groupe, sans véritable renfort offensif majeur, malgré un besoin criant de buts. On peut néanmoins mentionner les arrivées de Romain Faivre, Bryan Okoh et Naouirou Ahamada comme recrues hivernales. La direction sportive multiplie pourtant les pistes pour renforcer un secteur offensif en manque de profondeur et de tranchant. À l’heure où la concurrence pour le maintien s’intensifie, l’AJA accélère et explore désormais des profils capables d’apporter un impact immédiat.

Un profil intéressant

Dans cette optique, Auxerre s’intéresse de près à Datro Fofana, selon les informations de L’Équipe. L’attaquant ivoirien de 23 ans, sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2029, sort d’un prêt convaincant en Turquie, à Karagümrük, où il a inscrit six buts en treize rencontres de championnat lors de la phase aller. Capable d’évoluer sur l’ensemble du front de l’attaque, Fofana coche plusieurs cases recherchées par le staff auxerrois. Des discussions ont été entamées avec le club londonien autour d’un prêt assorti d’une option d’achat, même si les conditions financières restent délicates à finaliser. Un autre club français ainsi que plusieurs formations qatariennes suivent également le dossier.

D’après les derniers bruits de couloir ce samedi, le joueur aurait déjà donné son accord pour rejoindre l’AJA, tandis que les dirigeants attendent désormais le feu vert définitif de Chelsea. L’option d’achat serait liée au maintien en Ligue 1, preuve que le dossier est directement connecté aux ambitions de survie du club. Si l’opération venait à se concrétiser d’ici à la fermeture du mercato lundi soir, Datro Fofana pourrait incarner un renfort décisif et un pari audacieux pour une formation auxerroise qui joue gros dans sa mission maintien.