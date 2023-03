PSG : les supporters ont peur pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Que fera Kylian Mbappé à la fin de la saison ? Une fois encore, personne ne le sait vraiment, alors que le Bondynois de 24 ans n’aura plus qu’un an de contrat avec le PSG, comme l’an dernier, avant qu’il ne décide finalement de prolonger avec le club de la capitale. Mais les dernières déclarations de la star française, après l’élimination de Paris face au Bayern en Ligue des Champions, ont clairement mis le feu. À tel point que les fans parisiens s’inquiètent pour l’avenir de leur n°7.

D’après un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, 73% des supporters du Paris SG craignent que l’élimination en C1 pousse Kylian Mbappé à partir l’été prochain. Un chiffre significatif qui ne manquera pas d’alimenter les bruits de couloir autour du champion du monde 2018 dans les prochaines semaines. À noter, que, dans ce sondage, 52% des fans du PSG souhaitent que Neymar quitte le club en fin de saison, au contraire de Marco Verratti (75%), Luis Campos (71%), Lionel Messi (70%) et Christophe Galtier (70%), qu’ils veulent, en majorité, voir rester au moins un an de plus.

