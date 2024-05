Mercato : les bonnes pioches de Ligue 2

La saison de Ligue 2 est en passe de s’achever. Auxerre et Angers ont déjà validé leur ticket pour la Ligue 1 l’an prochain, tandis que Saint-Etienne et Rodez ont rendez-vous en barrages demain soir puisque le RAF a sorti le Paris FC lors du premier tour mardi soir. Avant le début du prochain exercice, le mercato permettra de remodeler les différents effectifs. Pour ceux restés dans l’antichambre de l’élite, c’est la dernière fenêtre de tir pour tenter de grimper à l’étage supérieur. Entre joueurs déjà confirmés, jeunes titulaires et grands espoirs encore à la recherche de temps de jeu, il y en a pour tous les goûts. Avis aux amateurs de talents et de bonnes affaires.

Chez les gardiens de but, Obed Nkambadio (Paris FC) apparaît comme incontournable. Le portier de 21 ans, appelé par Thierry Henry lors du dernier rassemblement de l’équipe de France Olympique, réalise un exercice plein pour sa première saison de L2 comme titulaire. Il est parvenu à emmener les siens jusqu’au premier tour de barrage, battu par Rodez lors d’une séance de tirs au but où il aura tout de même repoussé deux tirs ruthénois. D’autres remparts ont brillé cette saison, comme Gautier Larsonneur (28 ans, Saint-Etienne), sacré meilleur gardien du championnat cette saison. Doğan Alemdar (21 ans, Troyes, prêté par Rennes) a connu des hauts et des bas mais aura globalement été satisfaisant dans la terrible saison troyenne, Yahia Fofana (23 ans, Angers) et le très jeune Ewen Jaouen (18 ans, prêté à Rodez, sous contrat à Reims), nouveau héros de Rodez, ont également réalisé de belles performances.

Brahim Traoré et Abdoulaye Ndiaye en tête de liste

Au rayon de la défense, certains ont crevé l’écran et sont appelés à avoir leur chance en Ligue 1. On pense évidemment au Caennais Brahim Traoré, 37 titularisations, qui a débuté au milieu lors des premiers matchs. Le joueur de 20 ans a déjà exprimé son souhait d’évoluer plus haut alors qu’il s’apprête à disputer le tournoi de Toulon avec les Bleus. Dans le morose de l’ESTAC, descendue en National, les prestations d’Abdoulaye Ndiaye (22 ans) sont à souligner. Le défenseur central sera à nouveau courtisé, lui qui était dans le viseur de Lens cet hiver. Son coéquipier Thierno Baldé a lui été blessé une très grande partie de la saison. Cela devrait compliquer un départ potentiel. Les Auxerrois Gidéon Mensah (25 ans) et Paul Joly (23 ans), et l’Angevin Yan Valery (25 ans) sont quant à eux certains de monter en Ligue 1.

Ce n’est pas le cas pour tout le monde. Les Lavallois Amin Cherni (22 ans, latéral gauche) et Thibaut Vargas (24 ans, latéral droit) ont un temps joué la montée avant de connaître une baisse de régime générale. Le premier cité est d’ailleurs dans le viseur d’écurie de Ligue 1, quand le second a terminé parmi les meilleurs passeurs (4e ex aequo avec 8 offrandes). D’autres noms sont à retenir comme le Grenoblois Mathys Tourraine (23 ans). Sans club pendant deux ans, le latéral droit a patiemment attendu en réserve avant de devenir un cadre de l’équipe première. Prêté à Bastia, Cheick Keita (21 ans) s’est affirmé cette saison et peut prétendre à entrer dans la rotation du côté de Reims où il est sous contrat jusqu’en 2026. Yoan Koré (PFC) est de lui de nouveau confronté aux blessures mais le jeune défenseur (19 ans) a une belle marge de progression.

La confirmation Kebbal, la découverte Jabol-Folcarellin

On passe aux milieux de terrain où tous les profils s’offrent aux clubs intéressés. Commençons par les plus évidents avec Himad Abdelli (24 ans, 9 buts et 2 passes en 35 rencontres), le régulateur du jeu à Angers et Ilan Kebbal (25 ans, 6 buts et 11 passes en 37 matchs), le maître à jouer parisien. Ce dernier a d’ailleurs beaucoup manqué à son équipe en play-off contre Rodez en raison d’une grosse blessure à la cheville. Abdelli est cité du côté de Nice. Il faut noter la belle saison de Benjamin Bouchouari (22 ans, Saint-Etienne), ou encore de Tim Jabol-Folcarellin (24 ans) homme à tout faire du côté d’Ajaccio et d’Enzo Bardeli à Dunkerque (23 ans). Dans un registre plus défensif, Jean-Philippe Gbamin (28 ans) s’est très bien relancé en six mois chez Les Maritimes. Dante Rigo (25 ans, Grenoble), Noé Lebreton (20 ans, Caen), Abdoulaye Kanté (18 ans, Troyes), les Ruthénois **Wilitty Younoussa (22 ans) et Giovanni Haag (23 ans) ainsi que Jocelyn Janneh (21 ans, Bastia)** se sont également illustrés.

Devant quelques noms se sont révélés cette saison. Il y a bien sûr les deux Caennais prêtés à Pau et à Rodez Moussa Sylla (24 ans) et Andreas Hountondji (21 ans). Les deux attaquants ont respectivement inscrit 15 et 14 buts cette saison. Les places risquent d’être très chères à la rentrée où il faudra côtoyer Alexandre Mendy (28 ans), tout simplement meilleur buteur de Ligue 2 avec 22 réalisations. Selon nos informations, le buteur normand devrait toutefois quitter le club cet été. Dans la formation normande, il ne faudra pas, non plus, oublier les ailiers Godson Kyeremeh (23 ans) et le très jeune Tidiam Gomis (17 ans), apparu à quelques reprises seulement mais déjà deux fois buteur. Les autres formations ne sont pas en reste à l’image d’Ibrahim Sissoko (28 ans, Saint-Etienne), Sambou Soumano (23 ans, Lorient, prêté à QRM) ou encore Killian Corredor (23 ans, Rodez), Amine El Ouazzani (22 ans, Guingamp) et le encore jeune Facinet Conte (19 ans, Bastia), lequel s’est déjà engagé avec les Young Boys. Derrière le meilleur joueur de la saison, Gauthier Hein (28 ans, Auxerre), les ailiers Zuriko Davitashvili (23 ans, Bordeaux), Gessime Yassine (18 ans, Dunkerque), Lassine Sinayoko (24 ans, Auxerre) et Kyliane Dong (19 ans, Troyes) devraient logiquement être courtisés. Pour tous ces noms, et sûrement d’autres, l’été s’annonce bouillant !