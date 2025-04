PSG : l’ouverture du score d’Hakimi après la boulette d’Emiliano Martinez

Vainqueur 3-1 de son quart de finale aller de la Ligue des Champions contre Aston Villa, le Paris Saint-Germain se déplace ce mardi du côté de Birmingham. Et le match a bien débuté pour la bande de Luis Enrique qui mène déjà 1-0 et s’est donné un peu plus d’air.

Lancé côté gauche, Bradley Barcola a tenté un centre fort vers le point de penalty pour Ousmane Dembélé. Emiliano Martinez est venu surgir devant le Français mais il a mal repoussé dans l’axe. Achraf Hakimi en a profité pour faire trembler les filets.