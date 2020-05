ASSE : Loïc Perrin pourrait faire une saison supplémentaire

Jeudi, la LFP a officialisé la fin de l'exercice 2019-2020 en Ligue 1 et en Ligue 2. Dans l'élite, le classement a été gelé à la 28e journée et les relégués se nomment Toulouse (20e) et Amiens (19e). Une bonne nouvelle pour l'AS Saint-Etienne, qui se battait pour sa survie en L1 cette année. En fin de contrat en juin prochain avec les Verts et proche de raccrocher les crampons, Loïc Perrin (34 ans) a peut-être connu sa dernière saison avec son club de toujours. A moins qu'il ne change d'avis. C'est l'hypothèse qu'a confirmée Xavier Thuilot, le directeur général de l'ASSE.

«C'était clair dans sa tête. On était déjà en train de discuter des modalités de découverte des différents aspects du club, financiers et marketing depuis plusieurs semaines. Loïc m'a dit l'autre jour qu'il venait de réaliser que sa carrière risquait de se finir sur rien, sur un classement dessiné dans un bureau [...] Il n'y a pas de stress. On va en parler tranquillement», a lâché le DG de Saint-Étienne au cours d'un entretien accordé au Progrès ce samedi. Contrairement à Florent Balmont (40 ans), Loïc Perrin pourrait donc prolonger l'aventure d'une saison avec le club du Forez.