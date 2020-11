MU : l'AC Milan veut récupérer définitivement Diogo Dalot

Un joueur prometteur qui s'exporte pour réussir, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et Diogo Dalot a tenté l'aventure. Le jeune latéral appartenant à Manchester United, en manque de temps de jeu avec les Red Devils, a été prêté à l'AC Milan. Occasionnellement titulaire, le Portugais parvient à montrer son talent, avec 1 but et 1 passe décisive en 4 matchs.

De bonnes performances qui sembleraient avoir convaincu les dirigeants lombards. Comme le rapporte Tuttosport, les Milanais discuteraient avec les Mancuniens pour évoquer la possibilité d'un transfert définitif l'été prochain, à la fin du prêt. Mais l'absence d'une option d'achat dans le deal de prêt pourrait laisser penser que les Red Devils allaient compter sur lui pour la saison suivante. A suivre…