Manchester City - Newcastle : les compositions officielles

Match important pour Manchester City qui accueille Newcastle à l’Etihad Stadium, une rencontre comptant pour la 25e journée de Premier League. Actuellement 5e du championnat, City reste sur une lourde défaite 5-1 sur la pelouse d’Arsenal il y a deux semaines mais surtout sur un revers 3-2 face au Real Madrid en Ligue des Champions. En face, les Magpies sont 6e et visent ce samedi une victoire face à des Skyblues dans le dur. Ce match est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Du côté des compositions d’équipes, Pep Guardiola choisit un 4-2-3-1. Ederson dans le but, Khusanov présent dans l’axe de la défense avec Stones, Gvardiol et Lewis sur les côtés. Une doublette Gundogan et Nice au milieu, Marmoush en pointe haute. Enfin en attaque, Savinho et Foden accompagnent Haaland. En face, c’est un 4-3-3 pour Newcastle. Du grand classique de la part d’Eddie Howe, on note toutefois la présence de Willock au milieu de terrain, il est associé à Guimaraes et Tonali.

Les compositions

Manchester City : Ederson - Lewis, Khusanov, Stones, Gvardiol - Nico, Gundogan - Foden, Marmoush, Savinho - Haaland ©

Newcastle : Dubravka - Trippier, Schär, Burn, Hall - Tonali, B.Guimaraes ©, Willock - Murphy, Isak, Gordon