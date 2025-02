Jamel Debbouze dévoile son surprenant club préféré

À l’occasion de la sortie de son film "Mercato", Jamel Debbouze a fait la tournée des médias pour parler de son attache avec le football et de sa vision globale sur ce sport qui fait partie intégrante de notre société de nos jours. Proche de plusieurs idoles des Français à travers les générations comme Zinedine Zidane et Kylian Mbappé, Debbouze n’a pour autant jamais affiché son soutien pour une équipe en particulier. Et même s’il s’affiche parfois au Parc des Princes et que son fils Léon joue en équipe de jeunes du club de la capitale, l’acteur franco-marocain a dévoilé son club fétiche ce dimanche dans les colonnes de L’Équipe :

«Mais je vais vous faire une confidence. Mon club de cœur, dont je suis les exploits depuis des années et des années et qui me touche le plus, c’est le Red Star. Pourquoi ? D’abord par son histoire. Et puis c’est le club le plus humain de tous, le plus sensible à la société qui l’entoure. Je vous aime le Red Star. Si vous m’écoutez…Si je viens à Bauer ? J’essaie. Je viens en cachette, avec un masque et un bonnet. Je regarde le match et puis je m’en vais.» Voilà qui devrait faire plaisir au club de Ligue 2.