Bordeaux : le témoignage fort d’Alberth Elis après son coma

La dernière image d’Alberth Elis sur un terrain de football date du 24 février 2024, lors d’un match de Ligue 2 avec les Girondins de Bordeaux contre Guingamp. Le joueur Hondurien avait alors été évacué sur une civière après un violent choc à la tête. Plongé dans le coma pendant quatre jours, il avait ensuite quitté le CHU de Bordeaux pour une clinique privée, avant de retourner finalement au Honduras. Dans une interview accordée à The Athletic, l’attaquant est revenu sur cette période très compliquée pour lui.

« Je ne savais pas ce qui s’était passé, a-t-il raconté.Je ne savais pas qu’il m’était arrivé quelque chose à la tête. C’est alors qu’ils me l’ont dit (…) Quand je me suis réveillé (du coma), je ne me souvenais pas que j’étais footballeur. Je ne me souvenais pas que j’étais en France, je ne me souvenais pas que j’étais hondurien. Les médecins pensaient qu’il serait difficile pour moi de me rétablir». Elis va mieux aujourd’hui, et veut même rechausser les crampons. « Idéalement, je veux revenir (à la compétition) en janvier. J’ai fait des tests avec des médecins qui me disent que je vais bien, que je peux rejouer». Actuellement, il s’entraîne dans un club qu’il a lui-même fondé dans son pays natal, le «Panters FC».