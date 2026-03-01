Menu Rechercher
Commenter 8
Liga

Les mots peu rassurants d’Arbeloa sur la présence de Mbappé contre Manchester City

Par Jordan Pardon
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Les nouvelles sont peu rassurantes autour de l’état de forme de Kylian Mbappé en ce moment. Le capitaine des Bleus devrait manquer trois semaines de compétition en raison de sa gêne au niveau du genou, ce qui rend sa présence pour le choc face à Manchester City incertaine. En conférence de presse ce dimanche, Alvaro Arbeloa ne souhaitait pas trop s’avancer sur le sujet.

La suite après cette publicité

«Si Mbappé jouera-t-il contre City au Bernabeu ? On verra au jour le jour. Il doit voir comment il se sent. Pour l’instant, il vaut mieux ne pas fixer d’échéance et l’écouter. On décidera ensuite. On veut qu’il retrouve sa pleine forme et, quand ce sera le cas, il reviendra. On sait exactement quel est le problème avec Mbappé, et on sait quel est notre plan pour le résoudre. L’objectif est de lui laisser le temps de récupérer correctement et d’atteindre son pic de forme physique avant son retour.»

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (8)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Man City
Kylian Mbappé

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Man City Logo Manchester City FC
Kylian Mbappé Kylian Mbappé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier