Les mots peu rassurants d’Arbeloa sur la présence de Mbappé contre Manchester City

Les nouvelles sont peu rassurantes autour de l’état de forme de Kylian Mbappé en ce moment. Le capitaine des Bleus devrait manquer trois semaines de compétition en raison de sa gêne au niveau du genou, ce qui rend sa présence pour le choc face à Manchester City incertaine. En conférence de presse ce dimanche, Alvaro Arbeloa ne souhaitait pas trop s’avancer sur le sujet.

«Si Mbappé jouera-t-il contre City au Bernabeu ? On verra au jour le jour. Il doit voir comment il se sent. Pour l’instant, il vaut mieux ne pas fixer d’échéance et l’écouter. On décidera ensuite. On veut qu’il retrouve sa pleine forme et, quand ce sera le cas, il reviendra. On sait exactement quel est le problème avec Mbappé, et on sait quel est notre plan pour le résoudre. L’objectif est de lui laisser le temps de récupérer correctement et d’atteindre son pic de forme physique avant son retour.»