Barça : Joan Laporta veut donner le numéro 10 d’Ansu Fati à Lionel Messi

Tous les astres semblent alignés pour un retour de Lionel Messi à Barcelone, encore plus depuis l’épisode de son escapade saoudienne, symbole d’un acte de divorce avec le PSG en fin de saison. Depuis plusieurs semaines, l’état-major catalan continue, sous l’impulsion de son président Joan Laporta, de travailler sur le dossier de l’Argentin.

Si la première condition reste d’ordre financier, le Barça étant contraint de réduire sa masse salariale pour entrer dans les clous du plafond fixé par la Liga, la deuxième devrait plus facilement être atteignable. AS indique ce jeudi qu’il s’agirait en effet de rendre à Lionel Messi son célèbre numéro 10, réattribué à Ansu Fati après le départ de l’Argentin à l’été 2021. La publication précise que Joan Laporta pourrait prendre en charge le dossier, d’autant que l’avenir du jeune Espagnol est encore incertain en Catalogne. Si Jorge Mendes a fait part de la volonté de son joueur de rester au club comme indiqué par AS, l’état-major catalan pencherait toujours pour un départ cet été.

