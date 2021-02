Liverpool tente aussi Ozan Kabak

À la recherche d'un défenseur central pour pallier les innombrables blessures dans ce secteur de jeu, Liverpool a un œil sur Duje Caleta-Car (24 ans), mais l'Olympique de Marseille semble pour l'heure le retenir.

En plan B, les Reds suivent également la piste menant à Ozan Kabak (20 ans) selon les informations de Sky en Allemagne. Les discussions sont en cours au sujet d'un prêt avec option d'achat pour l'international turc. Seulement, le club de la Ruhr a besoin d'un remplaçant et le mercato ferme ses portes à 17h en Allemagne...

Sky sources: Liverpool is trying to get a deal done for Ozan Kabak until the deadline. Talks ongoing about a loan plus option to buy. But: @S04 need a replacement and deadline in Germany is at 5pm UK time. Will be difficult to get it done #DeadlineDay @Sky_Marc @Sky_Dirk pic.twitter.com/P03mCBt7Jb