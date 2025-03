Liverpool-PSG : l’analyse lucide d’Arne Slot après l’élimination

Liverpool est donc éliminé de la Ligue des Champions, dès les 8es de finale, soit son premier tour à élimination directe, puisqu’il s’était brillamment qualifié à la première place de la phase de la ligue. Les nouveautés du format de la compétition européenne lui ont offert un adversaire coriace, et Arne Slot n’a pas manqué de le rappeler une nouvelle fois à l’issue de la rencontre, sans s’en plaindre.

« C’est injuste d’être éliminé dès ce tour, on est en tête du classement et on affronte une équipe comme le PSG, mais c’est aussi ce qui est beau dans le football. Tout le monde a apprécié ce match, et les écarts sont faibles. Pour gagner, il faut un peu de chance. On l’a eu la semaine dernière, mais je ne pense pas qu’on l’ait eue aujourd’hui », a-t-il lancé au micro d’Amazon Prime. Il a aussi tenu à rendre hommage à ses hommes et à l’adversité.

Une analyse lucide et élégante

« C’était le meilleur match de football auquel j’ai participé. Une performance incroyable, surtout comparée à la semaine dernière. Pendant les 20/25 premières minutes, on était tous sur le fil, on s’est créé des occasions, et tout d’un coup, on était menés 1-0. C’était probablement presque l’inverse, peut-être qu’on a manqué de chance, vu l’écart si faible ce soir. Après 90 minutes, j’ai senti qu’on méritait mieux qu’un 1-0. J’attendais qu’on marque. Je ne pense pas qu’en deuxième mi-temps, à part les cinq dernières minutes, ils nous ont menacés une ou deux fois. On a fait un match parfait, mais on n’a pas marqué. C’était pareil pour le PSG la semaine dernière, ils ont fait un match parfait et n’ont pas marqué, et c’est ce qui nous est arrivé aujourd’hui », s’est-il ainsi remémoré.

Après un Van Dijk élégant et élogieux dans son discours d’après-match, c’est l’entraîneur de Liverpool qui a livré une analyse très lucide de la rencontre et de son scénario. Liverpool a quasiment tout bien fait, et est tombé sur un grand gardien. Le PSG a su relever la tête durant la prolongation, et aurait pu marquer avant la séance de tirs au but. « Quand on fournit autant d’efforts, c’est parfois difficile, et au final, tout se joue aux tirs au but, et nous, les Néerlandais, savons perdre aux tirs au but ». Elégant jusqu’au bout.