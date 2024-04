OL - PSG : Bradley Barcola sifflé par les supporters lyonnais

Titulaire avec le Paris Saint-Germain, Bradley Barcola a reçu un accueil musclé. L’ailier de 21 ans qui a quitté les Gones en toute fin de mercato a laissé un goût d’inachevé aux supporters lyonnais qui n’ont pas manqué de le faire savoir. En effet, lors de l’annonce des compositions pour le match PSG - Olympique Lyonnais prévu ce soir, Bradley Barcola a été sifflé par le parcage lyonnais.

N’ayant profité des performances de Bradley Barcola qu’à 47 reprises (7 buts et 12 offrandes), les supporters lyonnais n’ont sûrement pas apprécié les derniers propos de leur ancienne pépite qui s’était dite fière "d’être parisien". «Je sais que j’ai fait un très bon choix en venant ici, à Paris. Je n’ai pas eu de doutes sur mon choix donc je suis vraiment content aujourd’hui et très fier d’être parisien et j’espère qu’on va aller le plus loin possible», avait-il lâché après la victoire 4-1 du Paris Saint-Germain ce mardi contre le FC Barcelone.

